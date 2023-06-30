Путин и Моди подтвердили намерение РФ и Индии укреплять стратегическое партнерство

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство.

«Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах», – говорится в сообщении Кремля, которое цитирует «Москва 24».

Помимо этого, в ходе беседы с Путиным индийский премьер в связи с событиями 24 июня выразил поддержку и понимание в отношении действий российских властей по защите и законности порядка, а также обеспечению безопасности населения страны.

В свою очередь, российский лидер обратил внимание Моди на обстановку в зоне спецоперации и дал оценку нынешнему положению дел. Путин также отметил отказ киевского правительства от политических и дипломатических шагов по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Моди во время визита в США предупредил о серьезных последствиях украинского конфликта, особенно для стран глобального Юга.