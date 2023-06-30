Более 70% россиян высоко оценили работу Путина на посту

Более 70% россиян считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Об этом свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечается, что 78% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту. 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 12% респондентов затруднились с ответом.

75% россиян выразили доверие Путину, 14% не доверяют президенту. Еще 11% затруднились с ответом.

Также 57% россиян считают, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин хорошо работает на своем посту. 12% респондентов считают, что премьер справляется плохо. 31% не смог ответить на вопрос.

23 июня ВЦИОМ сообщал о росте уровня одобрения работы президента РФ.

Согласно опросу, 78,9% опрошенных россиян доверяют Путину.

При этом уровень одобрения деятельности президента вырос на 1,4 процентных пункта по сравнению с прошлой неделей и составил 76,1%.

Ранее опрос ФОМ показал, что большинство россиян считают, что сближение России и Китая принесет больше пользы, чем вреда.