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Патрушев провел телефонный разговор с коллегой из Индии

Патрушев по телефону рассказал советнику премьера Индии о недавних событиях в РФ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.

Во время беседы они подробно обсудили текущие вопросы взаимодействия Москвы и Нью-Дели в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Кроме того, Патрушев проинформировал Довала о последних событиях в Российской Федерации.

Как отмечается, они условились о продолжении доверительного диалога.

В мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия предупредила Индию о негативных последствиях в случае возможного включения РФ в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Речь идет о затруднении двустороннего сотрудничества в ряде ключевых экономических отраслей, включая оборонную, транспортную и энергетическую сферы.

До этого премьер Индии призвал «остановить кровопролитие» на Украине.

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