Вашингтон скрывал развединформацию о планах ЧВК «Вагнер» от собственных союзников

Американская разведка смогла собрать чрезвычайно подробные и точные сведения о намерениях главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако не поделилась этой информацией с большей частью союзников США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Информация, собранная разведывательными структурами США, имела столь секретный характер, что она была доведена до сведения только самых высокопоставленных чиновников администрации, а также тех сенаторов и конгрессменов, которые имеют доступ к вопросам, касающимся национальной безопасности. Из союзников Вашингтона были поставлены в известность лишь только некоторые избранные, в том числе высокопоставленные британские официальные лица.

Секретность, окружающая разведданные, сообщает CNN, была причиной того, что ряд высокопоставленных европейских и даже американских чиновников были застигнуты врасплох событиями в России. Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что полученные американцами разведданные не были им переданы. Но по данным собеседников телеканала, передача информации союзникам по НАТО могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников.

Украинским властям также ничего не было сообщено заранее, так как имелись опасения, что эти сведения могли быть перехвачены российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер сообщил о возможном местонахождении Евгения Пригожина в Минске.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию РФ c «маршем справедливости». В Минобороны это опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.