Кадыров высказался о мятеже Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — заявил политик.

Кадыров отметил, что Пригожин не услышал его, и впоследствии цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у основателя ЧВК «затаенную и продолжительную обиду». По словам главы Чечни, пиком стал тот момент, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили дочери бизнесмена желаемый земельный участок.

«Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — подчеркнул Кадыров.

В своем сообщении политик также призвал бойцов ЧВК «Вагнер» быть трезвыми в своих решениях в дальнейшем.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.