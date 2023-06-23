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Евросоюз ввел санкции против четырех российских военкоров

Евросоюз ввел санкции против военкоров Пегова, Поддубного, Сладкова и Звинчука

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Евросоюз в рамках одиннадцатого пакета санкций против России включил в санкционный список российских военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Также под санкции попали журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов.

Им запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в ЕС, если они имеются, заморожены.

Европейский союз в пятницу, 23 июня, разместил новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. С этого дня он официально вступил в силу.

Новый пакет предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что ЕС уже начал работу над следующим, 12-м пакетом санкций в отношении РФ.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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