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Президент Польши предложил сторонникам компромисса по Украине отдать РФ свои земли

Польша предложила уступить РФ земли на Средиземном море в обмен на Крым, Донецк и Луганск

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Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением для тех стран, которые предлагают Украине пойти на компромисс с Российской Федерацией по территориальному вопросу. Об этом он рассказал интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.

В рамках интервью у Дуды поинтересовались, что бы он предложил тем государствам, которые предлагают Украине пойти на компромисс с Россией по территориальному вопросу.

«Я предлагаю им передать свои территории. Не вижу в этом никакой проблемы. Если они готовы с такой легкость распоряжаться территориями, то пусть отдают свои», — ответил Дуда.

Он предложил таким странам передать России часть своих земель в обмен на Крым, Луганск и Донецк.

Дуда предположил, что российская сторона будет рада, если получит кусок, например, на Средиземноморском побережье.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал как часть информационной войны все заявления украинского руководства о намерениях добиться захвата Крыма.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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