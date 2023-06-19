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Глава ГУР Украины ответил на сообщения о ранении и гибели

Глава ГУР Буданов опроверг сообщения о ранении и гибели и пообещал «кошмарить» россиян

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Газета Kyiv Post опубликовал эксклюзивный комментарий руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по поводу сообщений о своей гибели или ранении, в котором тот пообещал являться в снах к россиянам как представитель отряда «бессмертных командующих».

По его словам, на Украине создается «специальный отряд бессмертных командующих», в рядах которых стоят он, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, лидер украинских националистов Степан Бандера, лидер Украинской народной республики (УНР) Симон Петлюра и гетман Иван Мазепа.

«Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить», – сказал Буданов.

Издание не публикует новых кадров с Будановым, статья сопровождается старым видео с молчащим Будановым, которое 11 июня распространило Минобороны Украины, подписав ролик «Планы любят тишину».

Ранее РИА Новости сообщало, что Буданов был сильно ранен во время ночного удара по Киеву 29 мая. Утверждалось, что ракета прилетела в соседний кабинет, руководителя военной разведки Украины извлекли из-под обломков и через Польшу доставили в военный госпиталь в Берлине.

Впоследствии ряд Telegram-каналов и СМИ со ссылкой на германский журнал Stren писали, что Буданов в коме и находится в берлинской клинике. Редакция Stern в комментарии заявила, что «не опубликовала ни одного подобного сообщения».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым все в порядке.

В настоящее время продолжается военная спецоперация на Украине, целями которой, как подчеркивал президент России Владимир Путин, является завершение войны, начатой Киевом на Донбассе в 2014 году после госпереворота.

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