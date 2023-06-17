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Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре стали семь стран

Гарантами безопасности Украины в договоре 2022 года были США, КНР, РФ и еще 4 страны

Франция, Китай, Россия, США, Белоруссия, Турция и Великобритания являются гарантами безопасности Украины согласно договору, пописанному в Стамбуле. Данное соглашение президент РФ Владимир Путин показал делегатам африканских стран в ходе встречи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины», — следует из текста документа.

Ранее президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО.

По словам Путина, Киев «выкинул документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Путин также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который накануне показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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