В Кремле допустили встречу Путина и президента ЮАР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключается. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двусторонние контакты не исключаются», — сказал Песков.

Отмечается, что Рамафоса входит в состав африканской делегации, которая проводила переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом 17 июня эту же делегацию будет принимать Путин.

Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что члены миротворческой миссии лидеров стран Африки, которые находились в Киеве для встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским, не видели и не слышали взрывов в украинской столице.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил за укрепление отношений между Киевом и африканскими странами во время визита лидеров ряда государств континента в украинскую столицу. Как пишет Reuters, его заявление является попыткой наладить отношения со странами Глобального Юга, тем самым бросив вызов российскому влиянию в регионе. Агентство подчеркивает, что Россия этим летом собирается провести уже второй саммит с государствами Африки.