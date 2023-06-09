Пушилин побывал на передовой в ДНР вместе с Кириенко

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой побывал на передовой региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям. Поговорили о снабжении, оно штатное, а то, что необходимо точечно, дополнительно закрывают Народный фронт и другие меценаты», — сказано в сообщении.

Пушилин также отметил, что настроение бойцов на передовой «боевое».

9 июня врио главы ДНР заявлял, что на данном этапе он не верит в возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, считая, что предпосылок к этому нет, несмотря на посреднические усилия третьих стран.

Также Пушилин говорил, что Марьинка в скором времени перейдет под контроль Вооруженных сил России благодаря переброске туда чеченских подразделений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.