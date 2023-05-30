Зеленский встретился с делегацией Атлантического совета

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с делегацией действующего под эгидой НАТО аналитического центра «Атлантический совет», в составе которой был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, и поделился с ними своим прогнозом относительно ситуации на передовой. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что делегацию возглавил президент организации, политолог Фредериг Кемп. В нее также вошли члены совета финансист Джон Роджерс, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

«Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на передовой и дал прогноз ее развития в ближайшей перспективе», — говорится в заявлении офиса президента Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Кабо-Верде Жозе Марией Невишем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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