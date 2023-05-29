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На инаугурацию Эрдогана пригласят иностранных лидеров

Представитель Эрдогана Калын: иностранных лидеров пригласят на инаугурацию президента

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Murad Sezer/Reuters

Официальный представитель одержавшего победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана. Заявление было сделано им в интервью турецкому телеканалу Ahaber.

Представитель Эрдогана уточнил, что дата проведения церемонии будет зависеть от срока оглашения итоговых результатов выборов.

«Это может произойти в четверг или пятницу, мы точно не знаем. В зависимости от этого. <..> Церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться в пятницу.», — рассказал Калын журналистам.

В ходе интервью он также отметил, что проведение президентских выборов за день до 570-й годовщины завоевания турками Стамбула, которое в российской историографии называют падением Константинополя, стал очень знаменательным совпадением.

«Пользуясь случаем, я хотел бы с милосердием почтить память всех предков, которые сделали эту землю нашей родиной», — заявил представитель Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике у Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом, но он состоится.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

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Выборы в Турции
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