На инаугурацию Эрдогана пригласят иностранных лидеров

Официальный представитель одержавшего победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана. Заявление было сделано им в интервью турецкому телеканалу Ahaber.

Представитель Эрдогана уточнил, что дата проведения церемонии будет зависеть от срока оглашения итоговых результатов выборов.

«Это может произойти в четверг или пятницу, мы точно не знаем. В зависимости от этого. <..> Церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться в пятницу.», — рассказал Калын журналистам.

В ходе интервью он также отметил, что проведение президентских выборов за день до 570-й годовщины завоевания турками Стамбула, которое в российской историографии называют падением Константинополя, стал очень знаменательным совпадением.

«Пользуясь случаем, я хотел бы с милосердием почтить память всех предков, которые сделали эту землю нашей родиной», — заявил представитель Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике у Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом, но он состоится.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.