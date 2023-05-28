Президент Венгрии поздравила Эрдогана с победой на выборах лидера Турции

Венгерский лидер Каталин Новак заявила, что победа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции может приблизить мир на Украине. Об этом она сообщила в Twitter.

«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием президентом Турции. Для Европы чрезвычайно важна стабильность, и это может сыграть важную роль в достижении мира на Украине», — сказано в сообщении.

28 мая глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил действующего турецкого лидера с переизбранием на новый срок.

28 мая Эрдоган говорил, что граждане Турции на ближайшие пять лет передали ответственность за управление республикой ему. Он также спел со своими сторонниками в Стамбуле любимую песню «Тем, кто слышит и не слышит».