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Дипломат Ермаков указал на готовность России защищаться всеми средствами в случае агрессии

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

РФ готова защищаться всеми доступными средствами в случае неминуемой агрессии в отношении нее, утверждает директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат обратил внимание, что в первую очередь российская сторона намерена стремиться к урегулированию конфликтов мирными средствами.

«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — отметил Ермаков.

Также дипломат Ермаков пояснил, что РФ считает нужным добиться стабилизации отношений между ядерными державами.

По его словам, Москва не отказывается от новых договоров со странами Западом в области безопасности в дальнейшем будущем.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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