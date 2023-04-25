Подоляк: статья о планах ударить по Москве создает инфантильный образ Украины на Западе

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter опроверг информацию о том, что Киев якобы планирует нанести удар по Москве в годовщину начала специальной военной операции на Украине.

«Подобные публикации с обязательной ссылкой на «анонимные источники» выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, как будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым опасно доверять серьезное оружие», — написал он в посте.

Также Подоляк добавил, что украинское правительство подходит к военным действиям «с железной математической логикой».

Ранее газета The Washington Post нашла в утекших в сеть документах Пентагона информацию о планах украинских властей атаковать Москву и Новороссийск в годовщину начала военной операции России. Такой план, о котором стало известно американской разведке, якобы был сорван с учетом просьб Вашингтона не эскалировать конфликт и не провоцировать президента Владимира Путина применить ядерное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».