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ВЦИОМ: 80% респондентов заявили о доверии президенту РФ Путину

ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия россиян Владимиру Путину достиг 80,1%

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Рейтинг доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину достиг 80,1%, следует из исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Этот показатель вырос в сравнении с прошлой неделей на 0,4 п.п. Также выросла оценка деятельности главы государства — она составила 77,5%.

О доверии главе правительства Михаилу Мишустину также сообщили 63,3% респондентов. Уровень положительной оценки россиянами работы премьер-министра и кабмина за последнюю неделю составил 54,8% и 51,8% соответственно, уточняет ВЦИОМ.

Участники исследования также высказали мнения по поводу отношения к деятельности политических партий. Уровень поддержки «Единой России» составил 39,0%, КПРФ — 10,2%, ЛДПР — 9,3%, »Справедливой России — За правду» — 5,2%, «Новые люди» — 4,3%.

Ранее политолог Анна Федорова рассказала, почему стабилен рейтинг доверия президенту Путину.

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