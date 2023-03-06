Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели Украины как государства

Бывший советник главы министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже потерпела крах как государство. Об этом он сообщил в ролике, который опубликован на его YouTube-канале.

По его мнению, «Украина как национальное государство уже мертва».

Он отметил, что 40% украинских городов и инфраструктуры было уничтожено, а вся промышленная база и все то, что имело реальную цену, «перешло в состав Российской Федерации».

Макгрегор добавил, что за год из страны уехали миллионы людей, а ее население с 38 миллионов сократилось примерно до 18-22.

Ранее Макгрегор заявил, что после проигрыша Украины Вашингтон бросит президента страны Владимира Зеленского вместе с его командой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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