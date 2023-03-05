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Володин: США заставляют Европу финансировать Украину в ущерб своих интересов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин уличил Соединенные Штаты в том, что они могут принуждать другие страны финансировать Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

По его словам, в Вашингтоне, при этом тратят меньше на поддержку Украины, чем просят другие страны.

«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов. США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан», — подчеркнул Володин.

Как добавил спикер российского парламента, американская сторона, несмотря на свои запросы, несут существенно меньше потери и расходы, если сравнивать с другими странами.

Еще Володин обратил внимание, что на поддержку Украины США занимают лишь12-ую строчку.

«Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан», — считает парламентарий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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