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В Херсонской области сформировали региональную избирательную комиссию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Региональную избирательную комиссию уже сформировали в Херсонской области, информацию подтвердил сенатор от региона Константин Басюк. Об этом сообщает ТАСС.

«Выборы в законодательный орган Херсонской области пройдут во второе воскресенье сентября текущего года, то есть 10 сентября, в Единый день голосования в РФ», — уточнил сенатор.

Также Басюк пояснил, что еще идет подготовка к предстоящим выборам.

Другие подробности по ситуации с выборами в Херсонской области пока не приводятся.

Ранее cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что единый день голосования в 2023 году пройдет и новых регионах. Она уточнила, что проведение выборов даже не обсуждается, они непременно состоятся.

Также в ЦИК пообещали подготовить предложения по усовершенствованию наблюдения на выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что именно Центризбирком был одним из инициаторов создания института общественного наблюдения в 2017 году.

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