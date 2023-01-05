Королева Дании Маргрете II отказалась от патронажа премии имени Андерсена из-за россиянки

Датская королева Маргрете II отказалась от протектората премии имени Ганса Кристиана Андерсена писателям и иллюстраторам детских книг из-за россиянки Анастасии Архиповой. Об этом сообщает ScandAsia.

В публикации отмечается, что Архипову выбрали председателем жюри на Международном совете по детской книге (IBBY). Это произошло уже после начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

По словам председателя датского отделения IBBY Бригитты Рейндель, запрос Швеции, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Эстонии и Литвы о том, чтобы Архипова ушла в отставку, вызвал серьезные дискуссии среди правления организации.

Ранее издание The Barents Observer сообщило, что Норвегия почти перестала выдавать визы россиянам, гражданам Российской Федерации не разрешают въезд в страну даже в том случае, если их приглашают норвежские организации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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