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В ООН ответили на слова Меркель и Олланда о Минских соглашениях и их роли в укреплении ВСУ

Представитель генсека ООН Дюжаррик не стал комментировать заявления Меркель и Олланда

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления своей армии, передает РИА Новости.

На вопрос, насколько слова Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН Антониу Гутерриша по Минским соглашениям, Дюжаррик заявил, что «это очень правомочный вопрос» и что он оставил бы исторический анализ журналистам, бывшим официальным лицам и историкам.

Ранее Олланд заявил, что «Меркель была права», говоря о том, что Минские соглашения дали киевскому режиму возможность укрепить свою армию. Он сказал, что «с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал» и что это «заслуга Минских соглашений».

До этого, в начале декабря, Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что Минские договоренности стали «попыткой дать Украине время». Она усомнилась, что в 2015 году страны НАТО «могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине».

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Меркель неожиданными и разочаровывающими.

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