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«Ъ»: страны Запада и Востока попали в зависимость от президента Турции Реджепа Эрдогана

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Страны Запада и Востока оказались в зависимости от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета «Коммерсантъ».

Эрдогана, как отмечается в статье, по итогам 2022 года можно назвать самым успешным мировым политиком, так как в течение последних 12 месяцев он был посредником между Россией и Украиной. Кроме того, позиция Эрдогана на международной арене делает предстоящие выборы президента в Турции судьбоносными для мировой политики.

В публикации подчеркивается, что выбор граждан Турции может повлиять на развитие украинского конфликта, позицию НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом автор воздерживается от прогноза о том, удастся ли переизбраться Эрдогану, и предлагает дождаться, когда оппозиция определится со своим кандидатом. Однако сообщается, что в настоящее время турецкий лидер находится в нестабильной ситуации.

«Так что за самым удачным для президента Эрдогана годом может наступить самый неудачный», — говорится в статье.

В конце декабря спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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