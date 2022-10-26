Посол России в Британии Келин: ошибочно полагать, что Украина может победить в конфликте

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин считает, что ошибочно полагать, что Украина может одержать победу в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мнение о том, что Украина может выиграть эту битву — ошибочное, а также является абсолютным стратегическим просчетом.

«Потенциал, который есть у России и Украины, несравним. В настоящее время Украина — это почти провалившееся государство», — заявил Келин.

По его мнению, Украина в настоящий момент может существовать только благодаря пожертвованиям и вооружению Запада.

Ранее Келин заявил, что украинские силы готовят провокацию для привлечения внимания на фоне застопорившегося контрнаступления.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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