Президент Турции Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа и встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа. Об этом сообщает TRT Haber.

По информации издания, визит будет однодневным. Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы России и Турции обсудят конфликт на Украине и другие события в регионе. Также на повестке будет стоять окончательная оценка зернового коридора.

Ранее Эрдоган назвал поведение западных политиков по отношению к Путину неподобающим. Президент Турции добавил, что отношение к российскому лидеру не красит его западных коллег.

Также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что соглашения по экспорту зерна с Украины, подписанные 22 июля, помогут возобновить переговоры по урегулированию украинского кризиса между Москвой и Киевом. Калын отмечает, что, не согласившись со спецоперацией, страны Запада ввели в отношении России санкции, поэтому в ответ Москва «начала использовать в качестве ответной меры такое оружие, как природный газ против стран, которые ввели ограничения».