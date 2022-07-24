Spectator: премьер Венгрии Орбан предал Евросоюз из-за России

Страны Европейского союза (ЕС) посчитали готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией предательством. Об этом сообщается в материале Spectator журналиста Уильяма Наттрасса.

По его словам, один из самых верных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится перед лицом экономического давления, ситуация с Орбаном.

«Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы», — поясняется в публикации.

Еще Наттрасс подчеркнул, что сейчас Будапешт пытался добиться ускорения строительства компанией «Росатом» двух ядерных реакторов в Венгрии.

Ранее Орбан утверждал, что поставки оружия Украине затягивают конфликт.

Помимо того, венгерский премьер предрек Западу глобальный кризис после 2030 года.