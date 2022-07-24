Блинкен после сообщений об обстреле порта Одессы утверждает, что РФ нарушила обязательства

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США осуждают удар по порту Одессы, ответственность за который возлагают на РФ, и утверждают, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен отметил, что Штаты «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар по порту украинской Одессы». По его словам, «спустя только 24 часа после подписания сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции РФ нарушила обязательства, возлагаемые на нее, атаковав порт, из которого должны были транспортироваться зерно и сельскохозяйственная продукция».

По мнению Блинкена, таким образом «российская сторона лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир — поставок продовольствия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу ударов в районе морского порта Одессы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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