Песков объяснил важность соглашения по вывозу зерна из украинских портов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил важность соглашения по экспорту зерна из украинских портов.

Отвечая на вопрос, Песков предложил журналистам перечитать заявление, сделанное главой РФ Владимиром Путиным в Тегеране.

«Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки — и удобрений, и продовольствия, и зерна», — сказал он на брифинге.

Первые переговоры с участием представителей Организации Объединенных Наций (ООН), а также делегаций России, Турции и Украины по вопросу вывода украинского зерна из черноморских портов состоялись 13 июля в Стамбуле.

По итогам встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что прошедшие переговоры о возобновлении поставок украинского зерна были «чрезвычайно обнадеживающими», но окончательной договоренности нет.

Ожидается, что соглашение по транспортировке украинского зерна из черноморских портов, будет подписано 22 июля в Стамбуле. Для этого туда прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.