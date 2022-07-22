Спикер Госдумы Володин поддержал идею о сокращении отпусков депутатам и чиновникам

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что будет правильным в сложившихся условиях изучить вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — уточнил депутат.

По словам Володина, для реализации этой инициативы придется инициировать поправки в законодательство.

Еще спикер Госдумы подчеркнул, что «у политиков отпусков не бывает» и следует брать пример с российского президента Владимира Путина.

Ранее Володин озвучил предложение посетить Луганскую и Донецкую народные республики в ходе финального заседания весенней сессии.

Также Володин заявлял, что Украина находится на грани самораспада.