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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Харрис рассказала, что США не заинтересованы в смене власти в РФ

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Carlos Barria/Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объяснила, что Вашингтон «не интересует смена» власти в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MSNBC.

Заканчивая визит в Европу речью в Варшаве, 46-й президент США Джо Байден до этого заявил, что Украина «никогда не станет победой для России». По его словам, президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Вскоре в Белом доме разъяснили, что Байден не призывал менять руководство РФ.

«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене... [власти], и это не наша политика», — заключила Харрис.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уточнял, что смена власти в России не является целью НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Отношения России и США
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