Пушилин издал указ об управлении имуществом на территории освобожденных частей ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин издал указ об управлении имуществом на территории освобожденных населенных пунктов республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из документа следует, что движимое и недвижимое имущество (за исключением жилфонда), которое ранее было государственной и коммунальной собственностью Украины, подлежит учету как госсобственность ДНР.

Ранее Пушилин поручил создать в Мариуполе администрацию — для обеспечения «законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов».

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».