Госдеп: США, Британия, Франция, ФРГ обсудят в Берлине усилия по предотвращению конфликтов

В Госдепе США заявили, что представители Соединенных Штатов, Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Франции, Швеции, а также руководства Евросоюза обсудят на форуме в Берлине усилия по предотвращению конфликтов и приоритетные задачи по стабилизации. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что от американской стороны на форуме будет присутствовать помощник госсекретаря США Энн Витковски.

В ведомстве добавили, что на встрече планируется обсудить дальнейшие перспективы и приоритеты усилий по стабилизации и предотвращению конфликтов.

«Изучив уроки прошлых конфликтов, помощник госсекретаря подчеркнет, как ученые, лидеры гражданского общества и политологи могут внести свой вклад в операции по обеспечению стабилизации ситуации в будущем», — говорится в заявлении Госдепа.

Там предполагают, что визит Витковски может «укрепить поддержку (со стороны США и Германии» народа Украины в условиях» проведения российской военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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