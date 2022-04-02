Нуланд едет обсуждать антироссийские санкции во Францию, Грецию, Турцию и на Кипр

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд с 2 по 9 апреля посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр, а также Германию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во Франции Нуланд встретится с немецкими, французскими и британскими коллегами. В Берлине она проведет встречу с коллегами из стран G7.

В Госдепартаменте уточнили, что Нуланд, в частности, будет обсуждать с европейскими коллегами ситуацию вокруг Украины и санкции против России.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза заявляли о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что вводимые западными странами и международными организациями антироссийские санкции «сродни» объявлению войны, но «пока до этого не дошло».

24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».