Эрдоган высказал предположение о месте встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле, передает ТАСС.

Он напомнил, что накануне провел переговоры с украинским лидером и у него сформировалось «позитивное мнение», а 1 апреля планируется его разговор с Владимиром Путиным, и Эрдоган выразил надежду, что у Путина тоже будет позитивный взгляд. Турецкий лидер также отметил, что после предварительных консультаций с главами России и Украины можно сделать определенные шаги «особенно в отношении Крыма и Донбасса».

«Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они приняли решение превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы», — сказал Эрдоган.

Эрдоган не раз заявлял о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины. Он назвал целью Турции проведение встречи двух президентов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Состоялось несколько раундов переговоров российской и украинской сторон. Последняя встреча прошла 29 марта в Стамбуле, по ее итогам глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами и что Москва делает «два шага навстречу».

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».