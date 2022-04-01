Главы МИД России и Индии начали переговоры в Нью-Дели

Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьян Джайшанкар начали переговоры в Нью-Дели. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Переговоры глав МИД России и Индии в Дели», — написала дипломат, сопроводил свой пост двумя фотографиями с Лавровым и Джайшанкаром.

Лавров прилетел в Индию 31 марта. До этого он находился в Китае, где провел встречу с главой МИД КНР Ван И, а также с и. о. главой МИД Афганистана Амиром Муттаки.

По словам Захаровой, после встречи с Джайшанкаром Лавров должен переговорить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Ранее Лавров заявил, что Россия считает дружественными все страны, которые не были включены в список недружественных ей стран.

7 марта правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественные действия.