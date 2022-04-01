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В МИД назвали сумму, сэкономленную РФ после выхода из Совета Европы

В МИД заявили, что Россия с уходом из Совета Европы сэкономит около 34 млн евро

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РИА «Новости»

Российская сторона, выйдя из Совета Европы, сэкономит порядка 34 млн, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, насколько критично может быть для организации тот факт, что РФ прекратит платить взносы, дипломат подчеркнул, что последствия предстоит оценить в Страсбурге.

«Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят. «Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 млн евро», — сказал Кобринец.

Также поясняется, что Москва не отказывается от выполнения принятых до 15 марта постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Речь о тех ситуациях, если они не противоречат Конституции страны.

«Что касается постановлений ЕСПЧ, принятых до нашего выхода из Совета Европы, то мы не отказываемся от их выполнения. Разумеется, если они не противоречат российскому конституционному порядку», — рассказал Кобринец.

По взносам за текущий год, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД объяснил, что от РФ ждут выплаты только за тот период с 1 января по 16 марта. Однако точных сумм не названо.

По его словам, при принятии окончательного решения на данный счет будет учитываться и тот факт, что западные государства незаконно арестовали золотовалютные резервы России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ продолжит выполнять конвенции Совета Европы, полезные для страны

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