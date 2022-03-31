Песков: встреча Путина и Зеленского возможна лишь после проработки текста договора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встрече главы России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей.

«Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Путина и Зеленского в конце апреля.

Песков добавил, что Кремль дополнительно проинформирует, если переговоры между делегациями России и Украины возобновятся 1 апреля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о прогрессе на переговорах России и Украины.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.