Глава МИД ЛНР: диалог с Лавровым был продуктивный

Глава Министерства иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего назвал продуктивными переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия--24».

Переговоры с участием министров состоялись в Москве в пятницу, 25 февраля.

«Очень продуктивная встреча, деловой очень разговор. Прежде всего, обозначены те задачи, которые встали в рамках реализации договора [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи], подписанного недавно между ЛНР и РФ», — подчеркнул Дейнего.

В рамках договора между ЛНР и Россией поставлено много новых задач, обратил внимание министр.

Вскоре ЛНР станет выходить на контакт со странами, возможно признающими республику. Другие договоренности Дейнего и Лаврова не уточняются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что войска ДНР и ЛНР продолжают развивать успех наступления.