Латвия планирует принять работников посольства Украины в Москве

Латвия планирует в скором времени принять сотрудников посольства Украины в Москве, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Принимать работников посольства будут по запросу украинской стороны.

«Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, принимая во внимание решение Украины разорвать отношения с Россией», — уточнил Левитс.

Других подробностей, связанных с будущими отношениями Риги и Москвы, пока не приводится.

Ранее стало известно, что Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Также Евросоюз отказался от соглашения об упрощении визового режима с Россией.