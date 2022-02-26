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Санкции ЕС затронут ВПК, энергетический и финансовый секторы России

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Global Look Press

Евросоюз ввел финансовые и технологические ограничения в отношении российских компаний военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России. Об этом сообщает ТАСС.

«Ввиду серьезности ситуации 25 февраля 2022 года Совет принял решение, вводящее новые санкции в отношении различных секторов экономики России, в особенности оборонного, энергетического, авиационного и финансового», — заявили в Совете ЕС.

Секторальные меры будут введены против РЖД, компаний «Сухой», «Туполев», «Камаз», ракетно-космического центра «Прогресс», «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Севкомфлот» и «Севмаш». Им будет запрещен доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг на территории ЕС. Кроме того, под запрет попадет торговля с ними продукцией военного или двойного назначения.

Также в санкционные списки вошли 64 ключевые структуры России, в том числе администрация президента, Министерство обороны, СВР и другие государственные организации.

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Аналогичную меру приняли США в отношении президента России, министра иностранных дел РФ, министра обороны РФ Сергея Шойгу и членов Совета безопасности России.

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Санкции против России
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