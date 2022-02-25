Захарова: санкции в отношении Путина и Лаврова – свидетельство бессилия Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение санкций в отношении президента России Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова является признаком бессилия стран Запада. Об этом она рассказала в прямом эфире Первого канала.

«Санкции в отношении президента страны (Владимира Путина) и министра иностранных дел (Сергея Лаврова) — это пример и демонстрация абсолютного бессилия (стран Запада)», — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают введение санкционных мер в отношении президента России Владимира Путина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.