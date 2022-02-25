Президент Эстонии Карис заявил, что санкции против РФ ударят по ЕС

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что новые антироссийские санкции ударят по европейским странам, но есть готовность к полной блокаде РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет сомнений, что санкционные меры ударят по нам тоже. Но демократия и свобода имеют цену, и в текущий момент не время торговаться. Мы готовы к полной блокаде (России), если это потребуется», — рассказал Карис во время брифинга по итогам встречи лидеров стран «Бухарестской девятки», которые собрались в Варшаве на внеочередном саммите, посвященном ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввелосанкционные меры против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в свете российской операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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