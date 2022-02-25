Постпред РФ при ЕС Чижов допустил в будущем появление на Украине нового правительства

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил вероятность того, что на Украине появится новое правительство, которое проведет переговоры о мире с Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на Euroactiv.

«На каком-то более позднем этапе возможное новое правительство в Киеве и власти в Донецке и Луганске могли бы договориться о проведении переговоров об установлении дружеских отношений», — рассказал постпред Российской Федерации.

Он подчеркнул, что Минские соглашения в текущем виде, в котором они есть, могли бы быть применимы, но их можно будет использовать как основу для дальнейших переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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