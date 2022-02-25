В ООН заявили, что им потребуется координация с РФ для оказания гумпомощи на Украине

Замгенсека Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН потребуется система координации с Россией для доставки гумпомощи на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете мы имеем дело со всеми властями, необходимыми для защиты и доставки гумпомщи. Сюда относится и РФ. У меня были разговоры на этой неделе с ними. Нам будет нужно создать своего рода систему уведомлений в целях осуществления доставки гумпомощи. И меня заверили… я верю, что мы сможем это сделать», — заявил Гриффитс.

Ранее генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина вернуть войска и не позволить худшую с начала века войну в Европе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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