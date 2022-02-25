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Госдеп: США не будут вводить санкции против нефтяного сектора РФ

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J. Scott Applewhite/AP

Советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Соединенные Штаты не планируют вводить санкционные против нефтяного сектора России из-за ситуации на Украине, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует скачок мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.

«Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены в дальнейшем подскочат. Возможно, в этом случае (РФ) будет продавать нам только половину своей существующей продукции, но уже по двойной цене», — заявил Хохштейн.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может «нажатием» кнопки ввести санкции против двух крупнейших российских банков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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