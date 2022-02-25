Боррель: в новом черном списке Евросоюза 26 россиян

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 26 россиян вошли в новый черный список Евросоюза по России, который был одобрен в пятницу Советом ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«26 человек, которые не являются членами Госдумы и правительства, но которые поддерживают правительство. Они извлекают выгоду из событий на Украине», — рассказал Боррель во время пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Таким образом он ответил на вопрос о том, сколько человек в новом черном списке и есть ли олигархи среди них.

Ранее Боррель заявил, что ЕС решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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