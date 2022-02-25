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МИД России, ДНР и ЛНР обменялись верительными грамотами

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В МИД России прошла церемония обмена грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой и Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Договоры были подписаны 21 февраля в Москве. 22 февраля парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории. С просьбой о признании к президенту России обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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