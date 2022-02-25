Захарова: без демилитаризации контакты с украинским руководством будут бесполезны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что без демилитаризации и денацификации Украины переговоры с Киевом будут безрезультатными. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

«Без демилитаризации и без денацификации точно контакты будут бесполезны. Поэтому повторю то, что уже говорило российское руководство: цели определены, операция реализуется», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Киеву необходимо самому понять, хочет ли он «этих переговоров с Россией».

«На санкции будем отвечать, как отвечали всегда, все остальное будем делать так, как нам выгодно, и оправдываться, или рассказывать, или каким-то образом отчитываться не считаем более нужным», — подчеркнула Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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