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#Операция на Украине #Коронавирус
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Президент Польши Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия

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Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — заявил Дуда.

Таким образом он выступил на открытии внеочередного саммита стран Бухарестской девятки.

Формат Бухарестской девятки объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет поставлять оружие на Украину.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. 

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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