Президент Польши Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия», — заявил Дуда.

Таким образом он выступил на открытии внеочередного саммита стран Бухарестской девятки.

Формат Бухарестской девятки объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет поставлять оружие на Украину.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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