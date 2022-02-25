Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров собрал в Грозном 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов и в выступлении посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед российским коллегой Владимиром Путиным. Видео выступления публикует ЧГТРК «Грозный».

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — сказал Кадыров.

Он «официально заявил», что именно чеченские силовики будут занимать «самые горячие точки», и призвал их быть «готовыми на все», чтобы обеспечить безопасность региона. Его цитирует РИА «Новости».

Ранее Зеленский призвал на помощь граждан европейских государств с боевым опытом. Глава государства предложил им встать рядом с украинцами, защищающими Европу.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.